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Bakan Çavuşoğlu: Bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine desteklerinin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz
İstanbul Esenyurt'ta 74m² daire icradan satılacak
KAMU HABERLERİ 30.11.2022, 20:07
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır
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|Takımlar
|O
|P
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|3. Pendikspor
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|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
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|14
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|P
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|30
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|Takımlar
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|P
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|14
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|2. Real Madrid
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