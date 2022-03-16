İstanbul'da villa satış ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Üsküdar'da 585 m² tripleks villa ihaleyle satılacak. Burhaniye mahallesinde bulunan villa tapuda "Çatıda Piyesleri Olan Tripleks Villa" niteliğinde kayıtlı olup, bodrum+zemin+1 normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ