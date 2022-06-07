İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
KAMU HABERLERİ 07.06.2022, 21:33
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Fatih, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan, Sultangazi, Bahçelievler, Bağcılar ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan 53 adet taşınmazı kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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