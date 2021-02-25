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İstanbul'da Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 50 konut ve 1 arsayı satışa çıkardı

İstanbul'da Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 50 konut ve 1 arsayı satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Mülkiyeti İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilanda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan ilk 50 tanesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile, 51. sırada bulunan taşınmaz ise aynı Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarıldı. Bakırköy, Küçükçekmece, Fatih, Beyoğlu ve Beylikdüzü konumlarında bulunan taşınmazların satışıyla ilgili daha Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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