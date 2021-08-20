İstanbul'da Kızılay'dan kiralık bina

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türk Kızılay Güngören Şube Başkanlığı tarafından İstanbul Şişli'deki beş katlı bina pazarlık usulü ile kiraya verilecek. Aylık kira bedeli 16.000,00 TL olarak açıklanan taşınmazın kiralama ihalesi 3 Eylül 2021 tarihinde saat 11.00'de Türk Kızılay Güngören Şube Başkanlığında yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

