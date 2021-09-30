İstanbul'da kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,İstanbul'da mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutları satışa çıkıyor. Konutlar, 18 ve 19 Ekim 2021 tarihinde, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Topkapı Emlak Müdürlüğü, Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sk. No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih, İSTANBUL adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ