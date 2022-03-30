İstanbul'da 20 adet daire satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 20 adet daireyi satışa sundu. Dairelerin satış ihaleleri, 18-29 Nisan 2022 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ