İstanbul'da 185 konut satılacak
KAMU HABERLERİ 10.07.2022, 21:47
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'da 185 adet konutu açık artırma ile satacak.
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