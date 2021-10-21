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İstanbul'da 164 adet kamu konutu satılacak

İstanbul'da 164 adet kamu konutu satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 164 adet kamu konutunu satışa sundu. Kamu konutlarının satış ihaleleri,  8 -18 Kasım 2021 tarihleri arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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