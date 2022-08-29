İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Feribot Satış İhalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi – 1 isimli, 1200 kişi yolcu kapasiteli, yüksek hızlı hafif yolcu feribotu satışa sunuldu. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ