İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı feribot satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 1.200 yolcu kapasiteli yüksek hızlı hafif yolcu feribotunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ