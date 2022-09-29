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İstanbul Bakırköy'de net 90,50 m² daire icradan satılacak

KAMU HABERLERİ 29.09.2022, 21:12
İstanbul Bakırköy'de net 90,50 m² daire icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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