İstanbul Bağcılar'da net 185 m² daire icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale İ.İ.K 133. Maddeye göre açık artırma suretiyle yapılacaktır. Artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ