Son Dakika
Bakan Akar: Azerbaycan ve Türkiye'nin uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması çok önemli
İstanbul Bağcılar'da net 185 m² daire icradan satılıktır
KAMU HABERLERİ 07.11.2022, 22:38
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale İ.İ.K 133. Maddeye göre açık artırma suretiyle yapılacaktır. Artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 07.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 06.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 05.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 04.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 03.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 02.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
14
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Kasım 2022
|İmsak
|06:08
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|27
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Başakşehir
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Hatayspor
|12
|13
|14. Karagümrük
|12
|12
|15. Ankaragücü
|12
|12
|16. Giresunspor
|12
|12
|17. Sivasspor
|13
|11
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|13
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|13
|4