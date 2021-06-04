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İstanbul Aydın Üniversitesi 223 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi 223 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacak. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların ilanda belirtilen İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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