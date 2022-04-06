İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, Fakülte-Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre 63 öğretim elemanı alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ