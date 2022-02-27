İskilip Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere Memur alacak
KAMU HABERLERİ 27.02.2022, 20:49
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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