İSKİ 223 Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 02.08.2022, 19:02
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 223 sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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