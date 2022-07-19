İskenderun Belediyesi'nden daire satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İskenderun Belediyesi, Modernevler mahallesinde bulunan 31 adet 3+1 daireyi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ