İnönü Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca 33 Öğretim Üyesi alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ