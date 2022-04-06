İller Bankası'ndan taşınmaz satış ihalesi
KAMU HABERLERİ 06.04.2022, 22:00
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İller Bankası A.Ş. mülkiyetindeki 4 adet arsa ve 16 adet dairenin satış ihalesi, İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'ne uygun olarak açık artırma satış yöntemi ile yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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