İLKSAN yazılımcı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü, 2 yazılımcı istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ