İLKSAN 18 personel istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü, 16 Uzman Yardımcısı ve 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ