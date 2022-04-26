İETT otobüslerinde unutulan eşyalar açık artırmayla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İETT otobüslerinde bulunan ve muhafaza süreleri dolan eşyanın satışına ilişkin duyuru yayınladı. Duyuruda göre eşyanın satışı 31 Mayıs 2022 Salı günü 09.30 - 12.00 saatleri arasında Tünel Karaköy Gar binasında açık artırma usulüyle yapılacak. Detaylı bilgiye www.iett.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ