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İçişleri Bakanlığına 22 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

İçişleri Bakanlığına 22 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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