İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 17 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ