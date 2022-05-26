İçişleri Bakanlığı'ndan Sözleşmeli Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 3.546 personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ