İçişleri Bakanlığı'ndan Sözleşmeli Personel alım ilanı
KAMU HABERLERİ 26.05.2022, 21:33
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 3.546 personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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