İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4/B Sözleşmeli Personel alımına ilişkin giriş sınavı düzenleyecek. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde toplam 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ