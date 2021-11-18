Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4/B Sözleşmeli Personel alımına ilişkin giriş sınavı düzenleyecek. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde toplam 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına sözleşmeli personel alacak
18 Kasım 2021 Perşembe 20:57