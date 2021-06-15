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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi alıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 225 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

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