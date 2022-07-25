İBB İtfaiye Eri ve Zabıta alacak
KAMU HABERLERİ 25.07.2022, 20:25
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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