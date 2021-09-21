Hâkimler ve Savcılar Kurulu 10 Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacak. Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ