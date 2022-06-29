Hizmet İhracatçıları Birliği Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine 11 personel alınacak. Uzman Yardımcısı ve İdari Memur kadrolarına başvurmak isteyen adayların Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine 1 Ağustos 2022 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

