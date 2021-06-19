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Hitit Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor

Hitit Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında 01.03.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi” kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla aşağıda belirtilen sayıda “Öğretim Üyesi” alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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