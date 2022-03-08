Hazineye ait Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki 116 taşınmaz satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yayınlattığı ilana göre, Hazineye kayıtlı Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerindeki toplam 4 milyon 58 bin 685,13 metrekare yüzölçümlü 115 tarla ve 1 kanal vasfındaki taşınmaz için ihale yapılacak.

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