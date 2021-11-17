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Hazine'ye ait dükkanlar toplu olarak satılacak

Hazine'ye ait dükkanlar toplu olarak satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ankara'da Sincan AVM içerisinde yer alan 108 adet dükkan toplu olarak satılacak. Hazine taşınmazlarının satış ihalesi, 30 Kasım 2021 tarihinde Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyon tarafından 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak. Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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