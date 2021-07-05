Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO 2021 organizasyon sahası içerisinde bulunan işyeri ve sosyo kültürel alanları 3 yıllığına kiraya verecek. Antakya ve Arsuz İlçeleri organizasyon sahası içerisinde bulunan işyeri ve sosyo kültürel alanlar için 13 Temmuz 2021 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda ihale düzenlenecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

