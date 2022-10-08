Hatay Dörtyol'da 28,00 m² dükkan icradan satılcak

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KAMU HABERLERİ 08.10.2022, 19:51
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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Yeni Gün Gazetesi - 08.10.2022 Manşeti
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Ekim 2022
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|8
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|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
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|7
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|17. Sivasspor
|8
|4
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|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Bodrumspor
|8
|14
|4. Samsunspor
|8
|13
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|7
|12
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|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
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|8
|12
|9. Manisa FK
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|11
|10. Rizespor
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|7
|8
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|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
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|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
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|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|23
|2. Arsenal
|8
|21
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
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|6
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|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|22
|2. Barcelona
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|7
|15
|6. Valencia
|8
|13
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|7
|13
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|7
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|7
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|1