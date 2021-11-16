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HATAY DEFNEDE KOMU KONUTLARI SATIŞA ÇIKTI

HATAY DEFNEDE KOMU KONUTLARI SATIŞA ÇIKTI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Hatay'ın Defne ilçesinde mülkiyeti Hazineye ait kamu konutları Hatay Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.
16 adet kamu konutusun satış ihalesi, Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyon huzurunda 30 Kasım 2021 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı yapılacak. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahip olacak. İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Hatay Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

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