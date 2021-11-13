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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  akademik  birimlerine;  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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