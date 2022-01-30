Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs si Kardeşlerim 38. Bölüm Fragmanı Gaziantep Adli Tıp
Camdaki Kız 29. Bölüm Fragmanı | "Sedat'ı Hapse Atacaklar"
Camdaki Kız 29. Bölüm Fragmanı...
Masumlar Apartmanı 56. Bölüm Fragmanı
Masumlar Apartmanı 56. Bölüm Fragmanı
Kanunsuz Topraklar 15. Bölüm 2. Fragmanı
Kanunsuz Topraklar 15. Bölüm 2....
Yargı 19. bölüm fragmanı 6 şubat izle
Yargı 19. bölüm fragmanı 6...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.