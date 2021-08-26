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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda  belirtilen  birimlerine;  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  ‘Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’  ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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