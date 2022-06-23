Harran Üniversitesi kız yurdunu kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Harran Üniversitesi mülkiyetindeki Haliliye ilçesi Hamidiye mahallesinde bulunan Korkmaz binası, yüksek öğrenim kız yurdu olarak kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ