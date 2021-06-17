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Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,   Harran Üniversitesi  Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili yönetmeliklerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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