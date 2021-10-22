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Harran Üniversitesi 22 öğretim elemanı alacak

Harran Üniversitesi 22 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda  belirtilen  birimlerine; 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesi,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  31. maddesi  ile  50/d  maddesi  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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