Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Türkiye'de 6 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 6 bin 918 kişinin...
Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafe tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir
Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafe...
Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı
Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı...
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline...

Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Haliç Üniversitesi 29 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.