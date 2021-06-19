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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Personel Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Personel Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hakkari Üniversitesi, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri istihdam edecek. Doçent kadrolarına başvurmak isteyenlerin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların ise ilgili birimlere  başvurmaları gerekmektedir. Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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