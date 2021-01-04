Hakkari Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi Alacak

Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine istenilen diğer belgeleri de ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Hakkari Üniversitesine ait resmi ilana ulaşmak için,
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04 Ocak 2021 Pazartesi 20:52
Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine istenilen diğer belgeleri de ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Hakkari Üniversitesine ait resmi ilana ulaşmak için,
Ayrıntılar için TIKLAYINIZ