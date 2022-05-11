Hakkari'de otel satış ihalesi
KAMU HABERLERİ 11.05.2022, 20:58
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hakkari İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Merzan mahallesi Mergabütü mevkiinde kayak tesislerinin bulunduğu alanda inşa edilen otel binasını açık artırma ile satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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