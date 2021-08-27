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Hacılar Belediyesinden satılık sanayi arsaları

Hacılar Belediyesinden satılık sanayi arsaları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Kayseri ile Hacılar Belediye Başkanlığı, 14 adet sanayi arsasını satışa çıkardı. 
 Karpuzsekisi Mahallesinde bulunan arsalar için 8 Eylül 2021 tarihinde Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda ihale düzenlenecek.  Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendi uyarınca KDV’den istisnadır.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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