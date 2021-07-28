Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlilik/Doktora öğrencileri alınacak. Adayların ilgili Enstitülerine başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ