Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü programlara öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ