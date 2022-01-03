Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın İlknur Özkuş
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekliye ek zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekliye...
TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor
TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk...
27,8 milyar liralık yatırımı destekleme kararı aldık
27,8 milyar liralık yatırımı destekleme...

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü programlara öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü programlara öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alacak.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.